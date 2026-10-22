الرئيسية / الصورة .. قصة

النصر جاهز

2026.10.22 | 10:34 pm
أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم الخميس تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي المقررة الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - النصر)
النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز