ناجويا 2026.. القرشي والزهراني إلى نهائي 400م

تأهل عبد الرحمن القرشي، لاعب فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية، الخميس، إلى نهائي سباق 400م كراسي رياضية (T53)، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة «آيتشي-ناجويا 2026»، والتي تستضيفها اليابان حتى السبت المقبل.

وجاء تأهل القرشي بعد حلوله ثالثًا في المجموعة الأولى من التصفيات بزمن 53.64 ثانية.

كما تأهل في الجماعية جمعان الزهراني للعب الأزمنة، عقب حلوله رابعًا في المجموعة الثانية بزمن 52.73 ثانية، ليخوض السباق النهائي السباق الجمعة.

وحصل المتسابقون في سباق 400 متر للكراسي المتحركة (T54)، على براءة اختراع المركز السادس في المركز النهائي بزمن قدره 47.79 ثانية، مسجلًا أفضل أرقامه الشخصية الموسم الجاري.

وضمن منافسات سباق الدراجات البارالمبية، فازت سارة بالمركز الخامس في سباق (T2)، فيما جاء فواز الفواز في المركز السادس، وزميله فهد سري في المركز السابع، ضمن منافسات في سباق الرجال لتصنيف الدواب.

وفي مسابقة رمي الرمح (F33)، حل لاعب هاني الرميح في المركز الرابع، بعد تسجيله مسافة 19.39 متر، فيما لم فيما لم يتمكن هديل الثويعي من المشاركة في منافسات رمي ​​الرمح (F33/34)، بسبب آلام في الكتف.