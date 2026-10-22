مشروع القادسية واختبار الهلال

ليست مواجهة الهلال والقادسية مجرد صراع على صدارة دوري روشن، ولا هي مباراة يمكن اختزال أهميتها في ثلاث نقاط قد تتغير معها مواقع الفريقين في جدول الترتيب. إنها، في تقديري، اختبار حقيقي للمشروع القدساوي، وفرصة لمعرفة ما إذا كان الفريق قد بلغ المرحلة التي تسمح له بمنافسة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد على لقب الدوري، أم أن حضوره اللافت في المنافسة لا يزال بحاجة إلى ما يؤكد قدرته على الاستمرار حتى الأمتار الأخيرة.

القادسية يملك اليوم ما يجعله جديرًا بأن يُؤخذ على محمل الجد، فريق يمتلك الطموح والإمكانات والأسماء القادرة على صناعة الفارق، ويقدم نفسه بوصفه طرفًا يريد تغيير خريطة المنافسة، لا مجرد فريق يسعى إلى تحسين موقعه بين الكبار. لكن الفارق كبير بين امتلاك مقومات المنافسة والقدرة الفعلية على انتزاع بطولة بحجم الدوري السعودي، حيث لا تُقاس قوة المشاريع بما تحققه في البدايات، بل بما تستطيع المحافظة عليه عندما تتزايد الضغوط وتتراكم الاستحقاقات وتصبح كل نقطة ذات ثمن مضاعف.

من هنا تكتسب مواجهة الهلال أهميتها الاستثنائية. فالهلال ليس منافسًا عاديًا يمكن قياس مستوى القادسية أمامه بالنتيجة وحدها، إنه فريق يعرف كيف يتعامل مع سباقات الدوري، ويمتلك خبرة طويلة في إدارة المباريات التي لا تحتمل كثيرًا من الأخطاء. ومواجهة فريق بهذه المواصفات تمنح القادسية فرصة لاختبار قدرته على فرض شخصيته، ومجاراة إيقاع المنافسة الكبرى، والتعامل مع التفاصيل التي تصنع الفارق بين فريق ينافس على الصدارة وفريق يستطيع الذهاب إلى النهاية والمطالبة باللقب.

والأهم أن الاختبار لا يتعلق بقدرة القادسية على الفوز فحسب، بل بالطريقة التي سيلعب بها، وبمدى قدرته على التحكم في المباراة، والتعامل مع التحولات، ومواجهة الضغط حين لا تسير الأمور كما يريد. فالانتصار وحده لا يمنح شهادة مكتملة، كما أن التعثر لا يعني بالضرورة سقوط المشروع؛ لكن الأداء، والقرارات الفنية، وردة الفعل في اللحظات الصعبة، كلها ستقدم مؤشرات أكثر عمقًا عن حقيقة ما يملكه الفريق.

في المقابل، يدرك الهلال أن التفريط في مثل هذه المواجهات قد يمنح منافسًا طموحًا ثقة إضافية ويعزز موقعه في سباق الصدارة. ولذلك لن تكون المواجهة اختبارًا للقادسية وحده، بل محطة مهمة للهلال أيضًا، في تأكيد قدرته على التعامل مع منافس يملك من الطموح والإمكانات ما يجعله خصمًا حقيقيًا.

المسألة في النهاية تتجاوز صدارة مؤقتة أو ثلاث نقاط، إنها تتعلق بمستقبل المنافسة على لقب الدوري، وبمدى جدية المشروع القدساوي وقدرته على الانتقال من مرحلة إثبات الحضور إلى مرحلة صناعة الإنجاز.

فإذا أراد القادسية أن يقنع الجميع بأنه جاء لمنافسة الكبار على البطولة، فإن مواجهة الهلال واحدة من تلك المباريات التي ينبغي أن يقدم فيها الدليل، لا أن يكتفي فيها بإعلان الطموح.