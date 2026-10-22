آل الشيخ يستعرض فعاليات وبطولات وتجارب موسم الرياض 7

وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رسالة شكر وتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها وتمكينها لقطاع الترفيه، بالتزامن مع انطلاق موسم الرياض في نسخته السابعة.

واستعرض آل الشيخ عبر مقطع فيديو، الخميس، أبرز ما يقدمه الموسم من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والتجارب الترفيهية، إلى جانب الحفلات الغنائية والعروض المسرحية المتنوعة.

وعلّق رئيس هيئة الترفيه على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على منصة «إكس» قائلًا: «بدعم وتمكين من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عرّاب الرؤية وقائدنا الملهم، يعود موسم الرياض بفعاليات وتجارب ترفيهية متنوعة، وبطولات رياضية استثنائية، وحفلات غنائية وعروض مسرحية مختلفة».

وتضمن الفيديو لقطات لأبرز البطولات والأحداث الرياضية التي يشهدها الموسم، وفي مقدمتها بطولة Six Kings Slam للتنس، التي تجمع نخبة من أبرز نجوم اللعبة عالميًا، ونزالات Mexico vs. The World التي يتصدرها النزال المرتقب بين الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز والفرنسي كريستيان مبيلي، إلى جانب بطولات Zuffa Boxing التي تقدم مواجهات احترافية في الملاكمة، وعرض WWE Crown Jewel الذي يجمع أبرز نجوم المصارعة العالمية، وبطولة UFC للفنون القتالية المختلطة، وفعالية Power Slap التي تجمع نخبة من أبرز المتنافسين في هذه الرياضة، إضافة إلى مهرجان الإثنوسبورت الثقافي الذي يسلط الضوء على الرياضات والألعاب التقليدية، ويقدم مجموعة من المنافسات والأنشطة الثقافية المصاحبة.

كما استعرض الفيديو مجموعة من مناطق الموسم ووجهاته الترفيهية، من بينها «بوليفارد وورلد» التي تجمع ثقافات وتجارب مستوحاة من دول العالم، وتشهد نسخة العام الجاري إضافة أربع دول جديدة هي أوزبكستان واليمن وهولندا والبرتغال، إلى جانب «وندر جاردن» التي تقدم ألعابًا وتجارب ترفيهية متنوعة في أجواء مستوحاة من عالم الخيال والطبيعة، و«بوليفارد سيتي» التي تجمع العروض المسرحية والتجارب التفاعلية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى «سوق المزارعين» الذي يقدم المنتجات الزراعية والمحلية، وتجربة «متاهة الحصن» التي تنظم للمرة الأولى وتقدم تحديات تفاعلية ومغامرات داخل متاهة، ووجهة «سفن الحمراء» الترفيهية التي تقدم تجارب وأنشطة ترفيهية متنوعة.

وشملت اللقطات أيضًا منطقة «شتاء الديرة» التي تقدم تجارب ثقافية وتراثية تستحضر تاريخ الرياض وأسواقها القديمة، و«فيا رياض» التي تجمع المطاعم الراقية والتسوق والتجارب الفاخرة، و«ذا جروفز» التي تقدم تجربة حديقة مفتوحة تضم المطاعم والمقاهي والعروض الحية والأنشطة الترفيهية، إلى جانب حديقة الحيوان بالرياض التي تتيح للزوار مشاهدة أنواع متعددة من الحيوانات والاستمتاع بالتجارب العائلية، وحديقة السويدي التي تحتضن سبع ثقافات من حول العالم، تشمل اليمن وباكستان والسودان والفلبين وإندونيسيا وبنغلاديش والهند، من خلال العروض الفنية والمأكولات الشعبية والمنتجات التقليدية والتجارب الثقافية المتنوعة.

وسلّط الفيديو الضوء كذلك على الحفلات الغنائية التي يحييها أشهر نجوم الغناء على مسارح الرياض، إلى جانب العروض المسرحية المتنوعة التي يقدمها نخبة من أبرز نجوم المسرح العربي، ضمن برنامج ترفيهي يجمع مختلف الفنون والتجارب التي تلبي اهتمامات شرائح واسعة من الجمهور.

واختُتم الفيديو بظهوره مجددًا، مُرحّبًا بالجمهور بعبارة: «أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض».

ويأتي نشر الفيديو بالتزامن مع انطلاق النسخة السابعة من موسم الرياض، التي تقدم برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والتجارب المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة الرياض كوجهة عالمية رائدة للترفيه.