30 متخصصا في «مستقبل الإعلام المالي»

اختُتمت في الرياض العاصمة السعودية، الخميس، النسخة الثانية من البرنامج النوعي «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الذي عقدته الأكاديمية المالية، بشراكة استراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون «SBA»، وشراكة تدريبية مع شركة «ظهور» الإعلامية.

ويُعد البرنامج الأول من نوعه في السعودية في مجال الإعلام المالي المتخصص، إذ يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

وأوضح محمد الهمزاني، رئيس قطاع تنمية القدرات في الأكاديمية المالية، أن هذه النسخة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج، حيث استقطبت 30 مشاركًا من قيادات وممارسي القطاعين المالي والإعلامي، شملت رؤساء تحرير ومذيعين ومحررين اقتصاديين وصناع محتوى، إلى جانب متخصصين في الاستثمار وأسواق المال.

وأكد الهمزاني أن هذه البرنامج سيساهم في جودة المعلومة المالية وتطوير المحتوى المحلي وتوطين الخبرات المتخصصة في الإعلام المالي، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة «ظهور»، أن مشاركة الشركة في هذا البرنامج شريكًا تدريبيًا تأتي امتدادًا لخبرتها في تقديم الاستشارات الاتصالية للقيادات، وتطوير مهارات الظهور الإعلامي، وبناء الرسائل الاستراتيجية. مبينًا أن تطوير الإعلام المالي يتطلب تأهيل طرفي الحوار، المتحدث القادر على إيصال رسائله بوضوح، والإعلامي القادر على استجلاء المعلومات وتحليلها ونقلها بمهنية.

وطبقًا لبيان «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يركز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، إضافة إلى قطاعات مؤثرة مثل الطاقة الخضراء والبترول والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محليًا وعالميًا.