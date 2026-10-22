رونالدو يتخطى حاجز الملياري دولار.. وميسي على الطريق

ارتفعت الأرباح الإجمالية لأعلى 50 رياضيًا أجرًا بشكل مطرد، من 2.6 مليار دولار في عام 2018 إلى 4.2 مليار دولار في 2025، ويتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر الأول لكرة القدم بحسب التقرير الأخير لمجلة «فوربس» الأمريكية الخميس.

واحتسبت المداخيل قبل استقطاع الضرائب وأنصبة الوكلاء، مشيرة إلى أن ثلاثة مليارات هي من الرواتب والمكافآت والجوائز الرياضية، بينما توزعت 1.1 مليار على مصادر أخرى خارج الملاعب منها العقود الإعلانية، وحقوق الصور والمشاريع التجارية وغيرها.

وتضم القائمة رياضيين يمثلون 18 دولة وثماني رياضات، مع أكبر عدد من لاعبي كرة السلة وبلغ عددهم 20. أما كرة القدم فشاركت بسبعة أسماء في القائمة.

وللعام الرابع على التوالي يتصدر رونالدو القائمة العامة بدخل قدر بـ 300 مليون، منه 65 مليونًا من خارج الملعب، وذلك بفضل استمرار عقده مع النصر السعودي المستمر منذ يناير 2023 وينتهي في 2027.

وبناء على أرقام «فوربس»، أشارت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية إلى أرباح الأسطورة البرتغالية تجاوزت ملياري دولار خلال مسيرته المهنية، بعد ستة أعوام فقط من كونه أول لاعب كرة قدم يتجاوز مليار دولار. وتشير بعض التقديرات أن إلى الرقم وصل 2.1 مليار.

كما لفتت إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي سيلتحق قريبًا برونالدو ببلوغ حاجز الملياري دولار بعد أن بلغت أرباحه 140 مليونًا نصفها من خارج الملعب، احتل بها المركز الثاني بين لاعبي كرة القدم والثالث في القائمة العامة خلف المكسيكي كانيلو ألفاريز بطل الملاكمة الذي بلغ دخله 170 مليونًا.

ويحتكر رونالدو وميسي المركزين الأول والثاني، بين لاعبي كرة القدم، للمرة الثانية عشرة في آخر 13 عامًا بفضل عقودهما الضخمة مع الأندية التي لعبوا لها بالإضافة إلى محفظتهما الاستثمارية المتنوعة والتي تضم العديد من المشاريع.

وبـ 104 ملايين يأتي الفرنسي كريم بنزيما النجم السابق للهلال في المركز الثالث، منها 100 مليون رواتب. وفسخ اللاعب عقده بالتراضي مع فريقه في 31 أغسطس، بعد ستة أشهر من انضمامه إليه قادمًا من الاتحاد.

واحتل نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي المركز الرابع بـ 95 مليونًا، يليه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي «80»، والبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد «60»، وفي المركز السابع والأخير المصري محمد صلاح جناح طرابزون التركي «55».