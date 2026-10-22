ناتشو يحبط القادسية

رجَّحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ غياب الإسباني ناتشو، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن مواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وأبعدت إصابة المفصل المدافع عن المباريات الثلاث الماضية أمام باختاكور، وأبها، والتعاون.

وحسبَ المصادر ذاتها، يخضع الإسباني لاختبار أخير، غدًا، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المواجهة، وسطَ توقُّعات بعدم قدرته على خوضها.

وفي الجانب الهلالي، يحسم الجهاز الفني، غدًا أيضًا، موقف سالم الدوسري من المشاركة أساسيًّا أمام القادسية، فيما ضمَّ قائمة الفريق كاملةً استعدادًا لمواجهتَي القادسية في الدوري، والشمال القطري في دوري أبطال آسيا.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهة الشمال يُرجَّح أن تشهد تغييرات واسعة في التشكيلة الهلالية، في إطار توجُّه الجهاز الفني لإراحة عدد من نجوم الفريق.

ويتصدَّر القادسية ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطةً من عشر مباريات متقدِّمًا بفارق نقطة واحدة على الهلال، صاحب المركز الثاني بـ 24 نقطةً من تسع مواجهات.