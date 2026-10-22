كاثرين تسبح 900 ميل على طول ساحل كاليفورنيا

أصبحت الأمريكية كاثرين بريد، لاعبة التحمُّل الفائق، أول شخصٍ يسبح على طول ​ساحل كاليفورنيا بالكامل «900 ميل» حيث أكملت رحلتها من ولاية أوريجون إلى المكسيك في أقل من أربعة أشهر.

ووفقًا لمنظِّمي رحلة «سويم كاليفورنيا»، واجهت كاثرين، البالغة 33 عامًا والمولودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تياراتٍ خطرةً، وعواصفَ، وأسماكَ قرشٍ بينما كانت ‌تسبح بضربات سباحةٍ حرَّةٍ لمدةٍ ​تصل ‌إلى ⁠خمس ​ساعاتٍ يوميًّا ⁠خلال رحلتها التي استمرَّت 111 يومًا.

وكان يرافقها طوال فترة السباحة قاربٌ صغيرٌ مزوَّدٌ بمحركٍ، وبقارب فريقها الشراعي «كاتاليست»، وكان على متنه مراقبون تابعوا تحركاتها، ورصدوا إحداثيات موقعها، ووثقوا تقدمها من خلال التصوير.

وذكر المتحدث ⁠ويليام رينهارت لرويترز، الأربعاء، ‌أن بريد، التي كانت ‌تسبح على بُعد ثلاثة إلى ​خمسة أميالٍ من الشاطئ، ‌قطعت في المتوسط نحو 10.3 ميل يوميًّا، ‌وقضت 18 يومًا خارج الماء سواء في فترات راحةٍ مجدولةٍ، أو بسبب توقفاتٍ اضطراريةٍ، فرضتها سوء الأحوال الجوية.

وانطلقت بريد من مياه المحيط الهادي قبالة الحدود ‌بين كاليفورنيا وأوريجون في أول يوليو الماضي، ووصلت إلى خط النهاية عند ⁠الحدود ⁠البحرية بين الولايات المتحدة والمكسيك الإثنين.

وسارع طاقم الدعم الخاص بها إلى إخراجها من الماء في مناسباتٍ عدة عند رصد أسماك القرش.

ولعل أكبر التحديات الجسدية التي واجهتها كانت التيارات البحرية القوية المتجهة شمالًا التي كانت تعاكس مسارها مباشرةً قبالة شمال كاليفورنيا، واشتدت بسبب ظروف ظاهرة النينيو القوية السائدة في شرق المحيط الهادي.