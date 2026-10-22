الخليج يخسر الرشيدي ويسترد 3 أجانب

يفتقد فريق الخليج الأول لكرة القدم خدمات الجناح فهد الرشيدي أمام الأهلي، الجمعة، بداعي الإصابة، فيما عاد إلى حساباته الفرنسي أنجيلو فولجيني، والبرتغالي ميجيل كريسبو، ثنائي الوسط، واللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، قبل المباراة التي تحتضنها جدة ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، حسبما أبانت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ويتواصل غياب الرشيدي للمباراة الثانية على التوالي بعدما خسر الفريق جهوده أمام الفتح بداعي إصابةٍ في عضلة الفخذ الأمامية، تعرَّض لها خلال لقاء الفريق أمام الفيحاء، 15 أكتوبر الجاري، لحساب الجولة التاسعة.

ووفق المصادر، أثبتت فحوصاتٌ طبيةٌ أخيرةٌ، خضع لها اللاعب حاجته إلى مزيدٍ من الوقت للتعافي التام. وبناءً على نتيجة تلك الفحوصات، فضَّل الجهازان الطبي والفني إراحته، واستبعاده من قائمة لقاء الأهلي تجنُّبًا للمجازفة به، ولضمان اكتمال برنامجه العلاجي.

في المقابل، تنفَّس المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الصعداء بعد اكتمال جاهزية فولجيني وكريسبو وموريس، وتأكُّد قدرتهم على اللعب.

وكشفت المصادر عن انتظار جوميز تقرير اللياقة النهائي للاعبين الثلاثة قبل اللقاء بساعاتٍ من أجل تحديد إمكانية مشاركتهم في التشكيل الأساسي، أو إدراجهم مع البدلاء.

وتسبَّبت الإصابة في غياب موريس وكريسبو عن مواجهتَي الفيحاء والفتح، فيما حُرم الفريق من جهود فولجيني في اللقاء الأخير للسبب ذاته.