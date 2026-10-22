التعادل يخيّم على اليوفي ورين

تجنَّب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم الخسارة الأولى في الدوري الأوروبي، وتعادل مع ضيفه رين الفرنسي 2ـ2، الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الموحَّدة.

وكان اليوفي البادئ بالتسجيل عبر المدافع الدولي التركي زكي تشيليك في الدقيقة 5 من تمريرة المهاجم الألماني نيك فولتيماده، المعار من نيوكاسل الإنجليزي.

ولم تمضِ سوى عشر دقائقَ فقط حتى أدرك الجناح الأردني الدولي موسى التعمري التعادل للفريق الفرنسي مستفيدًا من تمريرةٍ رأسيةٍ من المدافع الأمريكي برايان رينولدز.

وفي الدقيقة 43، حصل رين على ركلة جزاءٍ، نفذها بنجاحٍ المهاجم الدولي السنغالي بولاي ديا واضعًا فريقه في المقدمة، لكنَّ فريق «السيدة العجوز» نجح في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاءٍ أيضًا «67»، نفذها فولتيماده.

وأصبح الألماني أول لاعبٍ يسجل بمبارياته الثلاث الأولى في إحدى البطولات الأوروبية الكبرى بقميص اليوفي خلال القرن الـ 21، وثالث لاعبٍ إجمالًا بعد بييترو أناستازي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والفرنسي ميشيل بلاتيني خلال حقبة الثمانينيات.

وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاطٍ في المركز السابع مؤقتًا، فيما بلغ رين النقطة الخامسة في المركز الـ 14.

وعقب المباراة، ذكر لوتشيانو سباليتي، مدرب اليوفي، أنه ينتظر أكثر من الفرنسي راندال كولو مواني، وفولتيماده بعد أول مشاركةٍ للاعبين معًا منذ الدقيقة الأولى. وقال: «قدَّما مباراةً جيدةً، لكنهما قادران على فعل المزيد. أعتقد أنني أستطيع أن أنتظر منهما أكثر قليلًا، لأن مستواهما أعلى من أداء الليلة. يمكننا أن ننتظر منهما أكثر من مجرد المحصلة لإمكاناتهما الفردية. قد يعطي ذلك ثلاثة بدل اثنين».