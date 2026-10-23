أخضر التنس ينتصر في زوجي السيدات

انتصر ثنائي المنتخب السعودي ضمن مباريات زوجي السيدات على ثنائي جزر ماريانا، الخميس، في منافسات كأس بيلي جين كينج 2026 التي تستضيفها مدينة فان ثيت في فيتنام حتى السبت المقبل.

وعلى ملاعب مجمع نافا العالمي، حقَّقت يارا الحقباني وميسان حسين انتصارًا كبيرًا بنتيجة 6ـ2 و6ـ1. ويواجه الأخضر منتخب بروناي، الجمعة.

وكان المنتخب السعودي خسر أمام جزر ماريانا الشمالية 1ـ2، طبقًا لحساب الاتحاد السعودي للتنس في منصة «إكس».

وحسبَ نظام البطولة تكون المواجهة بين منتخبين من مبارياتٍ عدة «فردي وزوجي معًا»، والفائز هو الذي يحسم أكبر عددٍ من النقاط لصالح فريقه.

ويلعب أخضر التنس ضمن المجموعة الأولى التي تضمُّ إلى جانبه منتخبات نيبال، وجزر ماريانا الشمالية، وبروناي.

وتُلعَب المباريات بنظام المجموعات «Round-robin» لتحديد المنتخبات التي ستتأهل وتترقَّى للمجموعات الأعلى في النسخ المقبلة.