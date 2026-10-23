19 فريقا نسائيا في كأس العالم الأولى

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية النسائية لكرة القدم خلال الفترة من 5-30 يناير 2028، بمشاركة 19 فريقًا، تأكد منهم سبعة حتى الآن.

وبحسب بيان للاتحاد الدولي للعبة «فيفا» حجزت فرق أرسنال وأمريكا فيميني وبرشلونة وجوثام ونايجوهيانج وكورينثيانز ووهان جيانجدا مقاعدها في البطولة، فيما يجري تحديد الفرق 12 المتبقية.

وتضم البطولة فرقًا من جميع الاتحادات القارية الستة، بواقع ثلاثة أندية من كل من آسيا وإفريقيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي وأمريكا الجنوبية، وناد واحد من الأوقيانوس، وستة من أوروبا.

وقالت ساراي باريمان مسؤولة كرة القدم للسيدات بـ«فيفا» في بيان: «أجرينا تقييمًا مفصلًا لتحديد المضيف الأنسب للدورة الافتتاحية لكأس العالم للأندية النسائية».

وأضافت: «في النهاية، كان التميز الذي أظهرته الولايات المتحدة أخيرًا في تنظيم بطولات فيفا الكبرى، إلى جانب الاهتمام الكبير بكرة القدم النسائية هناك، وبنيتها التحتية الرياضية المتميزة، هو ما جعل هذا البلد الخيار الأبرز».

وستشارك الولايات المتحدة في استضافة نسخة عام 2031 من كأس العالم للسيدات مع كوستاريكا وجامايكا والمكسيك، على أن تصدر الموافقة الرسمية من «فيفا» الشهر المقبل.