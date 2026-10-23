عودة شاكر

أطلَّ الفنَّان اللبناني فضل شاكر على جمهوره بعد مدةٍ طويلةٍ، تجاوزت عشرة أعوامٍ في مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض وسطَ استقبالٍ حافلٍ كامل العدد من الحضور تصوير: محمد الزعفران