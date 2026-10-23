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عودة شاكر

2026.10.23 | 12:03 am
أطلَّ الفنَّان اللبناني فضل شاكر على جمهوره بعد مدةٍ طويلةٍ، تجاوزت عشرة أعوامٍ في مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض وسطَ استقبالٍ حافلٍ كامل العدد من الحضور تصوير: محمد الزعفران
عودة شاكر

عودة شاكر

عودة شاكر

عودة شاكر

عودة شاكر

عودة شاكر