اختتام ليالي الفيلم السعودي في كيب تاون

اختُتمت جولة ليالي الفيلم السعودي في جنوب إفريقيا بمدينة كيب تاون، بعروض سينمائية عكست تطوّر المشهد السينمائي السعودي وتنوّع تجاربه، مؤكدة دور السينما بوصفها لغة عالمية للحوار والتقارب الثقافي.

وكانت الجولة انطلقت من مدينة جوهانسبرج، الخميس الماضي، بعروض سينمائية تعكس تنوع التجارب الإبداعية لصناع الأفلام السعوديين.

وطبقًا لحساب هيئة الأفلام على منصة «إكس» تأتي الجولة ضمن جهود الهيئة لتعزيز حضور السينما السعودية عالميًا، ومد جسور التبادل الثقافي عبر الفن السابع، وتشمل أيضًا مدن وديربان وكيب تاون.

ونظمت الليالي في مواقع ثقافية وسينمائية مرموقة، شملت مسرح ليسيدي في جوهانسبرج، وقاعة الدراما في مجمع بلاي هاوس بمدينة ديربان، وسينما لابيا في كيب تاون. للتعريف بتنوع التجارب السينمائية المعاصرة والتطور الذي تشهده صناعة السينما في السعودية.

واستقطبت ليالي الفيلم السعودي في هذه المواقع الجمهور المهتم بالسينما العالمية والفنية، بما يتيح للأفلام السعودية فرصة الوصول إلى جمهور متنوّع في البلد الإفريقي.