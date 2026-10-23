قرار متأخر يحسم موقف بيرجوين

يقرّر الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ظهر الجمعة ضمَّ الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين من عدمه إلى قائمة مباراة الدرعية، التي تنطلق في الساعة 6:30 مساءً، حسبما أوضحت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويتواجه الفريقان على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

واكتفى بيرجوين، خلال الحصة التدريبية الأخيرة الخميس، بأداء تمارين داخل الصالة الرياضية، وغاب عن المجموعة التي أتمّت تحضيراتها على المستطيل الأخضر.

ويعقد فيسينج اجتماعًا فنيًا مع لاعبيه قبل بدء المباراة بعدّة ساعات، يكشف خلاله عن التشكيل الأساسي واللاعبين الاحتياطيين، ويقف قبل الاجتماع على مدى جاهزية الجناح الهولندي، لاتخاذ قرار بشأنه.

وشارك بيرجوين أساسيًا أمام الاتفاق، الثلاثاء في الدمام، وخرج مستبدلًا في الدقيقة 74.

وربطت المصادر بين اكتفائه بتمارين الصالة الرياضية ورغبة الجهاز الفني في تجنيبه الإرهاق، في ظل توالي المباريات وارتباط الفريق بمواجهة نيفتشي الأوزبكستاني، الإثنين على أرض الأخير، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز «النمور» 4-1 على الاتفاق، ضمن الجولة العاشرة، ويحتلون المركز الرابع، برصيد 20 نقطة، مقابل 15 للدرعية، سابع الترتيب.