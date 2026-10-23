ليفركوزن يزيد معاناة كريت بالخسارة الثانية

سجل فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم فوزه الثالث في الدوري الأوروبي بعد أن تغلب على مضيفه أوفي كريت اليوناني بهدفين نظيفين لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة.

أجرى المدرب كارليس مارتينيز خمسة تغييرات في تشكيلته الأساسية لليفركوزن مقارنة بالفوز 2–1 على فرايبورج بالدوري المحلي. وحاول الفريق في البداية البحث عن ثغرات في الدفاع اليوناني دون جدوى حتى الدقيقة 35 بعد أن استغل الجناح الألماني جوناس هوفمان كرة مرتدة من الحارس اليوناني كليدمان ليلو أطلقها زميله البرتغالي ألفونسو موريرا ليرسلها إلى الشباك.

ولم تمض ثلاث دقائق حتى عاد هوفمان لزيارة الشباك مجددًا بتسديدة قوية استقرت في الزاوية اليسرى السفلى للمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني كاد هوفمان أن يسجل «هاتريك» لكن حارس مرمى أوفي، تصدي لتسديدته الخطرة «48».

وحاول الفريق الألماني تعزيز التقدم بضخ دماء جديدة في الملعب بإشراك مارتينيز ميغيل جوتيريز والجزائري إبراهيم مازا وناثان تيلا وإدموند تابوسبا والفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد السعودي، لكن صافرة النهاية لم تسعفه.

وبهذه النتيجة، احتل ليفركوزن المركز الثاني بتسع نقاط خلف بنفيكا البرتغالي الذي فاز الخميس أيضًا على أومونيا نيقوسيا القبرصي 4-1. أما أوفي فتجرع خسارته الثانية وتجمد عند نقاطه الثلاث في المركز الـ 26.