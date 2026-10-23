بورنموث يصدم ميلان.. وبنفيكا يطير بالصدارة

سقط فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم بثلاثية نظيفة أمام مضيفه بورنموث الإنجليزي الخميس لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة للدوري الأوروبي.

وسجل الفريق الإنجليزي فوزه الثالث في البطولة، بينما تجرع ميلان الخسارة الثانية بعد أن دفع ثمن أخطاء لاعبيه ومنهم الحارس الفرنسي مايك مينيان الذي طرد في الدقيقة 28 بعد دفعه الأميركي تايلر أدامز من رأسه وطرحه أرضًا.

وتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين من ركلتي جزاء سددهما الهولندي جاستن كلويفرت وماركوس تافرنييه «32».

وعلى الرغم من التبديلات التي أجراها المدرب البرتغالي روبن أموريم، لم يتمكن ميلان من تقديم ما يذكر للعودة في الشوط الثاني، بل تلقى هدفًا ثالثًا عبر المغربي الدولي أمين عدلي من ركلة حرة رائعة «84».

ولم يخسر ميلان سوى مرتين فقط هذا الموسم، كلاهما في البطولة الأوروبية وكانت الأولى أمام بنفيكا «0-2».

ورفع بورنموث رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بنفيكا المتصدر وباير ليفركوزن الثاني.

وفي مباراة أخرت تلقى ليون الفرنسي خسارته الأولى، أمام مضيفه هوفنهايم الألماني بثلاثة أهداف من دون رد سجلها الكرواتي كراماريتش «45+4»، والدنماركي آدم داغيم «49»، والبديل التشيكي آدم هلوجيك «83».

كما فاز بنفيكا البرتغالي على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي 4-1 ليواصل صدارة المجموعة بتسع نقاط، وسلتا فيغو الإسباني على سلتيك الإسكتلندي 2-1، فيما سحق ريال سوسييداد الإسباني مضيفه ليلستروم النروجي بستة أهداف نظيفة، وتعادل بشكتاش التركي المنقوص عدديًا مع ضيفه كريستال بالاس الإنجليزي 2-2.

كما حسر مرسيليا أمام شتورم جراتس النمسوي 1-2. وتعادل ليخ بوزنان البولندي مع ضيفه سندرلاند الإنجليزي 1-1.