برباعية.. الهلال صاحب الرقم التاريخي أمام القادسية

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على القادسية، الجمعة، في الدمام، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وسط أفضلية زرقاء في أكبر نتيجة جمعت الطرفين خلال حقبة دوري المحترفين.

ويعود أكبر انتصار بين الفريقين إلى 12 فبراير 2019، عندما تغلب الهلال على القادسية 4ـ1 ضمن الجولة الـ20، بفارق ثلاثة أهداف، وهو الأعلى منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008ـ2009.

وسجل رباعية الهلال نواف العابد عند الدقيقة 34، والفرنسي بافيتيمبي جوميز «46»، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو «80»، وعلي البليهي «88»، فيما أحرز البرازيلي بيسمارك فيريرا هدف القادسية الوحيد عند الدقيقة 67.

وسجلت مواجهات الطرفين مباراة أكثر غزارة تهديفيًا في أكتوبر 2011، حين كسب الهلال القادسية 5ـ4، في لقاء شهد تسعة أهداف، لكنه انتهى بفارق هدف واحد.

وفي المقابل، حقق القادسية فوزًا 2ـ1 على الهلال في يناير 2025، وسجل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفي الفريق الشرقي، فيما أحرز البرازيلي ماركوس ليوناردو هدف الهلال.

وانتهت مواجهتا الفريقين في الموسم الماضي بالتعادل 2ـ2 في الدوري الأول والثاني.