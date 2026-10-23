في الشرقية.. تفوق هلالي وانتصار قدساوي وحيد

يتسلح فريق الهلال الأول لكرة القدم بتفوق نسبي تاريخيًا عندما يواجه نظيره القادسية في الشرقية قبل المواجهة التي تجمعهما الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويملك الأزرق العاصمي الكفة الأفضل في المواجهات التي جمعته بالقادسية، في الشرقية، ضمن منافسات دوري المحترفين، منذ موسم 2008-2009.

وخلال 10 مباريات فاز الهلال في 7 مواجهات وخسر مباراة واحدة إضافة إلى تعادلين، كما سجل لاعبو الأزرق 20 هدفًا مقابل 11 للقادسية.

وبدأت مواجهات الهلال والقادسية في دوري المحترفين بالمنطقة الشرقية خلال موسم 2009-2010، ضمن منافسات الجولة الأولى، حين فاز الهلال بنتيجة 2-1، على ملعب سعود بن جلوي في الخبر.

وسجل عبد اللطيف الغنام وأحمد الصويلح هدفي الهلال، بينما سجل نيلسون هدف القادسية الوحيد.

وأكمل الهلال تفوقه في الشرقية على القادسية خلال موسم 2010-2011، حين فاز بهدفي عيسى المحياني وعبدالعزيز الدوسري، قبل أن يعود وينتصر بنتيجة 5-4 على القادسية في الجولة السادسة من موسم 2011-2012.

وغاب القادسية عن دوري المحترفين في موسم 2012-2013 ثم 2013-2014 و2014-2015، قبل العودة في موسم 2015-2016 ليتعادل أمام الهلال في الشرقية بنتيجة 0-0 في الجولة 19.

وخلال موسم 2016-2017، فاز الهلال على القادسية، على ملعب سعود بن جلوي، بنتيجة 2-1، بفضل هدفي عبد المجيد الرويلي ونواف العابد، بينما سجل باتريك إيزي هدف القادسية الوحيد.

ولم يتغير الوضع في المواسم التالية، إذ فاز الهلال بنتيجة 1-0 في موسم 2017-2018، و2-0 في موسم 2018-2019، قبل أن يغيب القادسية في موسم 2019-2020، ويعود بعدها بعام ليخسر مجددًا أمام الهلال بنتيجة 1-3 في الشرقية.

يذكر أن فريق القادسية غاب مرة أخرى في مواسم 2021-2022 و2022-2023 و2023-2024، قبل أن يعود من جديد في موسم 2024-2025، ليحقق فوزه الأول على الهلال في دوري المحترفين بالمنطقة الشرقية، حينما انتصر بنتيجة 2-1، على ملعب محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 17، بفضل هدفي أوباميانج بينما سجل ليوناردو هدف الهلال.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الهلال بالقادسية في دوري المحترفين بالشرقية، كانت ضمن منافسات الجولة 19 في الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين. وتقدم نيفيز للهلال، قبل أن يسجل نانديز وكينونيس هدفي القادسية، وبعدها تعادل سالم الدوسري للأزرق العاصمي.