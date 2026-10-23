أمام القادسية.. الهلال يسيطر على الدور الأول

يواجه فريق القادسية خصمه الهلال، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 11 في دوري روشن السعودي.

وخلال 10 مباريات بين الفريقين في الدور الأول، فاز الهلال في 7 وخسر مباراة واحدة إضافة إلى تعادلين، كما سجل لاعبوه 20 هدفًا مقابل 12 هدفًا في شباكهم.

وفي أول مواجهة بين الفريقين بالدور الأول في دوري المحترفين خلال موسم 2009-2010، فاز الهلال على القادسية بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى. وتقدم نيلسون للقادسية قبل أن يقلب الهلال النتيجة بهدفي عبد اللطيف الغنام وأحمد الصويلح.

وفي الجولة 12 من موسم 2010-2011، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب فيصل بن فهد، قبل أن تشهد مواجهتهما أكبر غزارة تهديفية في الدور الأول بدوري المحترفين في موسم 2011-2012، بعد فوز الأزرق بنتيجة 5-4 ضمن منافسات الجولة السادسة.

وسجل يوسف العربي هاتريك إضافة إلى هدف من أشيل إيمانا وآخر من عبد العزيز الدوسري، بينما سجل حاج بوقاش هدفين للقادسية، وهدف من صالح الغوينم وآخر من أسامة هوساوي بالخطأ في مرماه.

وحافظ الهلال على تفوقه ليفوز بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الدور الأول في موسم 2015-2016، بعد غياب القادسية عن التواجد في دوري المحترفين لـ3 مواسم على التوالي قبلها، وبعدها فاز الهلال بنتيجة 2-1 في الدور الأول من موسم 2016-2017. وكرر النتيجة ذاتها «2-1» في موسم 2017-2018 بالجولة الخامسة.

ولم يتغير الوضع في موسم 2018-2019، إذ فاز الهلال في الدور الأول بنتيجة 2-0، بفضل هدفي سالم الدوسري ومحمد كنو، قبل أن يغيب القادسية عن دوري المحترفين في موسم 2019-2020، ويعود ليخسر من جديد بنتيجة 1-3 أمام الهلال في الجولة التاسعة من موسم 2020-2021.

هذا وهبط القادسية من جديد لعدة مواسم قبل العودة بين الكبار في موسم 2024-2025، ليحقق فوزه الأول والوحيد على الهلال في دوري المحترفين، بعد الانتصار بنتيجة 2-1، على ملعب محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 17، حيث سجل أوباميانج هدفي القادسية بينما سجل ماركوس ليوناردو هدف الهلال الوحيد.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدور الأول من دوري المحترفين كانت في الموسم الماضي، ضمن الجولة الثانية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وسجل للهلال كل من نونيز ونيفيز، بينما سجل كريستوفر بونسو وكينونيس هدفي القادسية.