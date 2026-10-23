ثيو وريندرز وإنزاجي.. فصل جديد في «روشن»

تعيد مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم والهلال، الجمعة، في الدمام الهولندي تيجاني ريندرز، والفرنسي ثيو هيرنانديز إلى فصلٍ سابقٍ جمعهما بالإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق العاصمي، حين أسهما بقميص ميلان في إسقاط إنتر الذي كان يقوده خلال نهائي كأس السوبر الإيطالي في الرياض.

وجمعت المباراة، التي احتضنها ملعب الأول بارك 6 يناير 2025، ريندرز وثيو مع ميلان أمام إنتر بقيادة إنزاجي، وانتهت بفوز الفريق الأحمر والأسود 3ـ2 بعد تأخُّره بهدفين.

وشارك اللاعبان أساسيين، وسجل ثيو هدف ميلان الأول عند الدقيقة 52 من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ، فيما غادر ريندرز الملعب عند الدقيقة 76، قبل أن يحسم تامي أبراهام الانتصار في الوقت بدل الضائع.

ولم تكن مواجهة الرياض الوحيدة للثنائي أمام إنزاجي، إذ لعب ريندرز وثيو خلال موسميهما مع ميلان عددًا من مباريات «الديربي» ضد إنتر، من بينها نصف نهائي كأس إيطاليا موسم 2024ـ2025، الذي شهد تسجيل الهولندي في الفوز 3ـ0 إيابًا.

وتغيَّرت مواقع الثلاثة بعد نهاية ذلك الموسم، إذ انتقل ثيو إلى الهلال، وأصبح لاعبًا تحت قيادة المدرب الإيطالي، فيما غادر ريندرز إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قبل انتقاله إلى القادسية.

وتجمع مواجهة الجمعة ريندرز بزميله السابق ثيو للمرة الأولى في دوري روشن السعودي، بينما يقف الفرنسي هذه المرة إلى جانب إنزاجي بعد أن كان منافسًا له في «ديربي ميلانو».