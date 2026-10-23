الآسيوي يؤيد إعادة انتخاب إنفانتينو

أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، أن القارة الآسيوية تدعم مسعى جياني إنفانتينو، لإعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وذلك بعد أسابيع من انتقادات حادة تعرض لها، بسبب خطته الملغاة بيع حصص استثمارية مرتبطة بكأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في دفعة قوية لإنفانتينو: «أعتقد أننا نؤكد مجددًا التزامنا الكامل، بطبيعة الحال، بدعمك وقيادتك وأنت تسعى للحصول على ولاية جديدة رئيسًا للفيفا».

وأضاف آل خليفة: «أعتقد أنك زرت عددًا كبيرًا من الدول الآسيوية، وتحدثت مع العديد من الأعضاء في هذه القارة، أعرف شعورهم، وأعتقد أن التزامك واضح أيضًا، ودعمهم لجياني واضح جدًا».

وفي إشارة إلى الخلافات السابقة، تابع الشيخ سلمان خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي مخاطبًا إنفانتينو: «نعم، كانت لدينا بعض القضايا التي ناقشناها في السابق، لكن دعونا لا نربط بين الأمرين، يجب أن نمضي قدمًا، تكون كرة القدم في أقوى حالاتها عندما نعمل معًا».

وردًا على دعم الاتحاد الآسيوي، قال إنفانتينو: «شهدنا التحول الذي مرت به كرة القدم الآسيوية خلال هذه الأعوام، أصبحت عالمية بحق، وأصبحت للجميع، وما كان ذلك ممكنًا من دون آسيا قوية وموحدة وملتزمة، ولهذا أشكركم كثيرًا».

ويتولى إنفانتينو الذي اعتذر الأسبوع الماضي عن فشل المشروع، رئاسة «فيفا» منذ 2016، وهو يستعد لخوض معركة إعادة انتخابه في مارس المقبل.

وحضر السويسري البالغ 56 عامًا اجتماعًا للاتحاد الآسيوي في طوكيو، وقدّم آل خليفة دعمًا واضحًا لترشحه، في خطوة تشكل دفعة مهمة لفرصه في تمديد فترة رئاسته.

وانضم الاتحاد الآسيوي أغسطس الماضي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» في إدانة إنفانتينو، بسبب خطته الرامية إلى فتح مسابقات «فيفا» الكبرى، مثل كأس العالم، أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

وواجه إنفانتينو دعوات إلى الاستقالة، كما فقد دعم العديد من الاتحادات الوطنية في مسعاه للفوز بولاية رابعة وأخيرة على رأس «فيفا».

وينتهي الموعد النهائي لتقديم الترشيحات 18 نوفمبر المقبل، ولم يترشح حتى الآن أيّ منافس بارز لمواجهته، على الرغم من الانتقادات العلنية التي تعرض لها إنفانتينو، خصوصًا من أوروبا.

وسحب العديد من الاتحادات الوطنية الأوروبية الكبرى دعمها لإنفانتينو بسبب سلسلة من القضايا الجدلية.

وسبق لإنفانتينو أن حصل على دعم الاتحاد الإفريقي للعبة «كاف»، فيما يبدي اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» دعمًا واسعًا له.

وكانت الكويت وقطر، مستضيفة كأس العالم 2022، أعلنتا سابقًا دعمهما له.

كما فعل الاتحاد السعودي للعبة، في وقت تستعد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.