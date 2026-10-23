هاميلتون يرحب بعودة «فورمولا 1» إلى إفريقيا

رحّب البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، بطل العالم 7 مرات، بقرار عودة بطولة العالم للفورمولا 1، إلى إفريقيا وتحديدًا إلى رواندا بدءًا من 2030.

وقال هاميلتون، صاحب الـ41 عامًا في مؤتمر صحافي، نُظم على هامش سباق جائزة أمريكا الكبرى في أوستن بولاية تكساس: «الآن، أنا ملزم بالبقاء لفترة أطول في سباقات الفورمولا 1، لأننا سنحظى بسباق في إفريقيا، لطالما كان حلمي أن تتاح لي فرصة التسابق في إفريقيا».

واقترح الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس البالغ 20 عامًا، والذي يملك فرصة لحصد لقبه العالمي الأول في عطلة نهاية الأسبوع على هاميلتون أن يُسجّل سباق رواندا مشاركته الأولى في إفريقيا، ليُبدي الأخير موافقته، مؤكدًا على أنه طالما دعا إلى إعادة جولة إفريقية إلى روزنامة الفئة الأولى، مضيفًا: «نعم سأواصل العمل للحفاظ على لياقتي البدنية قدر استطاعتي، وإذا تمكنت من تحقيق نتائج جيدة في العام المقبل، فسأستمر في مسيرتي».

وأعلنت إدارة الفورمولا 1 الأسبوع الماضي عودتها إلى إفريقيا بدءًا من 2030، وذلك بعد توقيع عقد مدته 10 أعوام.

ومن المقرر إنشاء الحلبة الجديدة في منطقة بوجيسيرا، بالقرب من المطار الجديد، على بُعد نحو 40 كيلومترًا جنوب كيجالي، العاصمة.

يُذكر أن آخر سباق للفئة الأولى نُظم في القارة الإفريقية كان في افتتاح موسم 1993 على حلبة كيلامي في النسخة الـ 23 من جائزة جنوب إفريقيا الكبرى، وحقق الفرنسي آلان بروست الفوز، متفوقًا على البرازيلي آيرتون سينا، وكان هاميلتون يبلغ حينها 8 أعوام.