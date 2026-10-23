على مسرح أبو بكر سالم.. فضل شاكر ينهي غياب 14 عاما

أطلّ الفنان اللبناني فضل شاكر، على جمهور «موسم الرياض» بعد غياب دام 14 عامًا، وسط حضور جماهيري ملأ مقاعد مسرح أبو بكر سالم في منطقة «بوليفارد سيتي»، في حفل استثنائي يليق بعودة «الغائب» بعد أعوام وصفها بنفسه بأنها «أيام صعبة»، في ليلة حافلة بالمفاجآت والمشاعر.

واستُهل الحفل بعرض مرئي استعرض مناطق «موسم الرياض»، في مشهد مثّل تدشينًا للنسخة السابعة من الموسم، واختتم بصوت تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وهو يقول: «أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض».

ووسط تصفيق الآلاف وهتافاتهم، أضاءت الألعاب النارية سماء المسرح لحظة دخول فضل شاكر، في استقبال حافل لإطلالة طال انتظارها، فيما ردّد الجمهور اسمه بحماس كبير، ليعبّر الفنان في أكثر من مناسبة عن شكره وتقديره لأهل الرياض على حفاوة الاستقبال، مقدمًا شكره لتركي آل الشيخ، و«موسم الرياض»، والهيئة العامة للترفيه، وشركة «بنش مارك»، والجمهور الذي شاركه هذه العودة المنتظرة.

وافتتح فضل شاكر وصلته الغنائية التي جاءت مع المايسترو مجد جريدة، بأغنية «إلا وأنا معاك»، تلتها «الحب وبس»، و«يا غايب»، و«هوى الجنوب»، قبل أن يشهد المسرح أولى مفاجآت الليلة بدخول ابنه الفنان محمد شاكر، الذي شارك والده غناء «كيفك ع فراقي» في «دويتو» جمعهما للمرة الأولى على المسرح، في لحظة استثنائية لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، قبل أن يقدما أغنية «القمر ديالي».

وعاد فضل شاكر بعدها ليواصل الغناء منفردًا، مقدمًا «روح البحر»، و«أنا اشتقت لك»، و«روح»، قبل أن تحمل الليلة مفاجأة ثانية بدخول قيثارة الخليج الفنانة نوال، التي شاركته أداء أغنية «أحاول» في «دويتو» جمع صوتين من أبرز الأصوات الغنائية العربية، وسط تفاعل لافت من الحضور.

وعبّرت نوال عن سعادتها الكبيرة بعودة الفنان فضل شاكر من بوابة «موسم الرياض»، مؤكدة أن هذا المسرح هو المكان الذي يليق بعودته.

وواصل فضل شاكر رحلته الغنائية مع الجمهور، متنقلًا بين مجموعة من أشهر أغنياته، هي «يا حياة الروح»، و«ضحكت الدنيا»، و«بياع القلوب»، و«افترقنا»، و«صحاك الشوق»، و«فين لياليك»، قبل أن يُسدل الستار على ليلة العودة بأغنية «إلا وأنا معاك»، التي اختار أن يختم بها الحفل كما بدأه، وسط تصفيق الجمهور.

وعقب الحفلة، أعرب الفنان شاكر عن شكره وتقديره لتركي آل الشيخ، مثمنًا دعمه للفن والفنانين في العالم العربي، ومتمنيًا له دوام الصحة والنجاح.

يذكر أن أصداء هذه العودة لم تقتصر على الحاضرين في مسرح أبو بكر سالم، إذ نُقل الحفل على الهواء مباشرة عبر أكثر من 12 قناة وإذاعة ومنصة، ليصل إلى جمهور واسع حول العالم، في ليلة أعادت فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب طويل، وجعلت من الرياض محطة بارزة عبر ليلة لا تُنسى في مسيرته الفنية.