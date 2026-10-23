أبها.. بوريتش يكتفي بمناورة وحيدة

أكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة، أن الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، قرر الاكتفاء بمناورة وحيدة جرت، الخميس، على ملعب النادي، تم خلالها رسم النهج التكتيكي للفريق استعدادًا للقاء مضيفه نيوم مساء السبت في تبوك.

واستبعد المدرب الكرواتي، السنغالي عبدو ديالو مدافع الفريق، الذي يواصل تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الطبي بالجري حول الملعب وبعض تمارين التقوية لموضع الإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل اللقاء بتشكيل مكون من: عبد الرحمن البوق «دونوفان» ومحمد الدوسري وجولين جاري وعبد الله الفهد وعبد الباسط هندي وخالد الشمراني وعبد الكريم دارسي ونبيل فقير «لورينتز روزييه» وفراس الغامدي ونكودو وباتشواي.