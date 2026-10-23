المنشطات توقف بطلة العالم مؤقتا

أُوقفت العداءة الكينية بيريس جيبشيرشير، بطلة العالم في الماراثون، والحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في ألعاب طوكيو 2021، مؤقتًا، وذلك بعدما أظهرت التحاليل وجود آثار لمادة «إيبو» المحظورة، وفق ما أعلنته، الجمعة، وحدة نزاهة ألعاب القوى.

وأوضحت وحدة النزاهة أن العينة أُخذت من بيريس، صاحبة الـ33 عامًا، قبيل ماراثون سيدني، الذي فازت فيه 30 أغسطس الماضي.

وتُوجت العداءة الكينية، بطلة للعالم في ماراثون طوكيو 2025، وكانت تحمل سابقًا الرقم القياسي العالمي في نصف الماراثون، كما حققت انتصارات بارزة في ماراثون لندن 2024، وبوسطن 2022، ونيويورك 2021.

وتُعد كينيا قوة في عالم ألعاب القوى، لا سيما في سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة، بعدما احتلت المركز الثاني في الترتيب العام خلال بطولة العالم في طوكيو، خلف أمريكا، بحصيلة بلغت 11 ميدالية «7 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزيتان».

وتواجه كينيا منذ عدة أعوام تصاعدًا في حالات المنشطات، إذ تم إيقاف أو حظر أكثر من 140 رياضيًا يُمثلها، بمن فيهم روث تشيبنجيتيتش، صاحبة الرقم القياسي العالمي في الماراثون، من المشاركة في أيّ منافسات، وذلك بسبب استخدامهم مواد محظورة منذ 2017.

وحذّر فيتولد بانكا، رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، في 6 أكتوبر الجاري، من أن كينيا الفائزة أخيرًا بحق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029، وهي النسخة الأولى التي تُنظم في إفريقيا، يجب أن تكون نموذجًا يُحتذى به في مجال مكافحة المنشطات.

ومن جانبه، صرّح البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى «وورلد أثلتيكس» في حديث مع الصحافة في 14 أكتوبر الجاري، قائلًا: «هذه البطولة ستساعدنا في هذا المسعى الرامي إلى جعل ألعاب القوى الكينية أكثر نزاهة وخلوًّا من المنشطات».