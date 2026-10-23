النصر يهاجم الفيصلي برونالدو والحمدان

أجرى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تعديلًا محدودًا على القائمة الأساسية التي تواجه الفيصلي، الجمعة، عن التي كسب بها مواجهة نيوم، الجولة الماضية.

ويحل الأصفر العاصمي ضيفًا على الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وطبقًا لحساب نادي النصر على منصة «إكس» دفع المدرب الأسترالي بالثنائي عواد أمان وعبد الله الحمدان بدلًا من أيمن يحيى والبرازيلي أنجيلو جابرييل اللذين احتفظ بهما على مقاعد البدلاء التي شهدت أيضًا عودة سالم النجدي للجلوس مع زملائه لاعبي الاحتياط بعد غيابه عن مباراة نيوم.

وضمت القائمة الأساسية للنصر: البرازيلي بينتو ماثيوس في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع نواف بوشل، عبد الإله العمري، الإسباني إينيجو مارتينيز، وعواد أمان، فيما شارك في الوسط عبد الله الخيبري والبرتغاليان سامو كوستا وجواو فيليش، وعلى الطرفين عبد الله الحمدان والسنغالي ساديو ماني، وقائده الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

ويجلس على دكة بدلاء النصر: عبد الهادي العلوان، أيمن يحيى، سالم النجدي، ماجد قشيش، سعد الناصر، سامي النجعي، حيدر عبد الكريم، أنجيلو جابرييل، وسعد حقوي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وتعادل وخسارة، فيما يملك مباراة «مؤجلة» أمام الأهلي تُلعب في مارس المقبل.