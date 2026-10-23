نابي يخلف بريتو في الوداد المغربي

توصل نادي الوداد الرياضي المغربي، إلى اتفاق بإنهاء تعاقده مع البرتغالي باولو سيرجيو بريتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، وذلك بسبب سوء النتائج، وعيَّن التونسي نصر الدين نابي، بدلًا منه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصدر النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المغربي «22 مرة» بيانًا صحافيًا، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «يعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين التونسي نصر الدين نابي مدربًا للفريق الأول وذلك إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري».

وأضاف البيان: «ويعكس هذا التعيين توجه النادي نحو الاستفادة من خبرة نابي وكفاءته التدريبية لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة والعمل على تطوير أدائه وتعزيز حضوره التنافسي في مختلف الاستحقاقات، وإذ يرحب نادي الوداد الرياضي بمدربه نصر الدين نابي، فإنه يتمنى له كامل التوفيق والنجاح في مهامه والمساهمة في تحقيق الأهداف والاستجابة لتطلعات الجماهير الودادية».

ويعرف نابي، صاحب الـ61 عامًا، كرة القدم العربية جيدًا وتحديدًا المغربية، بعدما قاد الجيش الملكي إلى وصافة الدوري والكأس المحلية موسم 2024ـ2025، والرجاء البيضاوي، الغريم التقليدي للوداد، في سبع مباريات الموسم الماضي قبل أن يغادر بسبب اختلاف وجهات النظر مع الإدارة الرياضية. كما سبق له تدريب الأهلي بنغازي الليبي والهلال السوداني والإسماعيلي المصري.

وفي بيان فسخ ارتباطه ببريتو، قال الوداد: «يعلن نادي الوداد البيضاوي توصله إلى اتفاق مع المدرب باولو سيرجيو بريتو يقضي بفسخ العقد الذي يربط بين الطرفين بالتراضي».

وتعاقد الوداد مع بريتو المدرب السابق للتعاون والأخدود السعوديين، والفجيرة الإماراتي، لإعادة هيبة الفريق واستعادة مكانته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، المتوج بها ثلاث مرات، بعد حلوله في مركز خامس مخيب الموسم الماضي.

وقاد بريتو الفريق المغربي إلى فوز واحد فقط في أربع مباريات حتى الآن في الدوري المحلي، مقابل تعادلين وخسارة واحدة أمام ضيفه وداد تمارة، الصاعد للمرة الأولى إلى دوري الأضواء، بنتيجة 1ـ3 في المرحلة الأولى.

واستعاد الوداد توازنه بفوز على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي 2ـ0 في المرحلة الثانية، لكنه سقط في فخ تعادلين أمام النادي المكناسي 0ـ0 والوافد الجديد الآخر أمل تيزنيت 1ـ1.

وودع بريتو جماهير ومكونات نادي الوداد برسالة من ملعب تدريباته في العاصمة الاقتصادية، معبرًا عن أسفه لعدم تحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره، على الرغم من الصعوبات التي واجهها خلال بداية الموسم، مؤكدًا تحمله المسؤولية عن النتائج، ومشيرًا إلى أن مهمته لم تكن سهلة منذ البداية، في ظل وجود تحديات إدارية وفنية أثرت في إعداد الفريق وانسجام عناصره، لكنه شدد على أنه لا يرغب في اتخاذ هذه الظروف أعذارًا لتبرير عدم تحقيق النتائج المنتظرة.

وأوضح بريتو أن الوداد واجه عددًا من الصعوبات خلال الفترة الماضية، من بينها أزمة تسجيل وتأهيل بعض اللاعبين، إلى جانب غياب عناصر مؤثرة بسبب الإصابات، وهو ما أثر في خياراته الفنية وقدرته على الوصول إلى الانسجام المطلوب داخل الفريق.

ويحتل الوداد المركز التاسع برصيد خمس نقاط، وستكون المباراة الأولى لنابي على رأس إدارته الفنية، السبت، ضد مضيفه اتحاد تواركة السادس صاحب الـ7 نقاط، ضمن المرحلة الخامسة من منافسات الدوري المغربي.