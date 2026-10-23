بدءا من 2032.. نهائيات كأس آسيا تنظم في الأعوام الزوجية

أقرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي عقدت اجتماعها في طوكيو، العاصمة اليابانية، الجمعة، تعديلات جوهرية ​على النظام الأساسي للاتحاد، من أبرزها تنظيم نهائيات كأس آسيا في الأعوام الزوجية بدلًا من الفردية، بدءًا بنسخة 2032.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في موقعه الرسمي أن التعديلات جاءت استجابة للظروف الاستثنائية التي أوجدتها التغييرات المرتقبة التي سيجريها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» على جدول مسابقاته، مشيرًا إلى أنها تتضمن أحكامًا انتقالية تتعلق بالحوكمة، ‌وتهدف إلى ضمان ‌استمرار التوافق بين الدورة الانتخابية ​للاتحاد ‌الآسيوي ⁠ودورة ​مسابقاته.

وأضاف الاتحاد: «سيؤدي ⁠التطور المستمر في جدول المسابقات الرياضية الدولية إلى انتقال موعد تنظيم كأس آسيا لكرة القدم من الأعوام الفردية إلى الزوجية بدءًا من نسخة 2032، ويضمن إطار الحوكمة المعدل استمرار توافق انتخابات الاتحاد الآسيوي للعبة مع موعد إقامة أبرز مسابقاته للمنتخبات ⁠الوطنية».

وتابع الاتحاد: «وهذا يعني أن المكتب التنفيذي في الاتحاد ‌الآسيوي لكرة القدم سيتمكن من ‌مواصلة الإشراف على تنظيم المسابقة ​في المراحل الحاسمة، بما يضمن ‌الاستقرار والانسجام بين مهام اتخاذ القرارات التنفيذية للاتحاد ‌وعملياته التشغيلية».

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي: «قراركم اليوم يعزز منظومة الحوكمة لدينا، ويضمن بقاء لوائحنا راسخة وشفافة وملائمة لأهدافها، ‌بما يكفل الاستمرارية ويتيح لنا المضي نحو مستقبل أكثر إشراقًا وأفضل لكرة القدم الآسيوية، دعونا نركز ⁠بالكامل ⁠على المصلحة الجماعية لكرة القدم الآسيوية، ونواصل إظهار الأسس الحقيقية للاتحاد القاري النموذجي أمام العالم، الاتحاد الذي يتسم بالشفافية في حوكمته، والوحدة في أهدافه، والشمولية في رؤيته».

وكما كان مقررًا سابقًا، ستجرى انتخابات المناصب القيادية الرئيسة في الاتحاد الآسيوي 2027، إلا أنه وعملًا بالحكم الانتقالي الجديد، سيتولى الفائزون مناصبهم بدءًا من الأول من يناير 2028، لولاية تمتد من 2028 إلى 2032.

ويواصل الأعضاء ​الحاليون، المنتخبون للفترة من ​2023 إلى 2027، أداء مهامهم حتى نهاية 2027، بما يتماشى مع التفويض الممنوح لهم حاليًا.