بعد طلب الشرطة.. الاحتجاجات تؤجل قمة باريس

أُرجئت مباراة القمة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، وليون، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المحلي، من الأحد إلى الإثنين، وذلك بطلب من محافظة الشرطة بسبب الاحتجاجات في باريس، وفق ما أعلنت رابطة الدوري، الجمعة.

وأوضحت الرابطة ⁠أن ‌قرارها ​جاء ‌بناء على ‌طلب من شرطة باريس، العاصمة الفرنسية، التي أعربت ‌في وقت سابق عن ⁠مخاوف من ⁠أن تشكل المباراة خطرًا أمنيًا، في ظل استعداد العاصمة لموجة جديدة من الاحتجاجات خلال ​بداية ​الأسبوع الجاري، إضافة إلى تأجيل مباراة تولوز وتروا أيضًا من السبت إلى الأحد بسبب التوترات ذاتها.

وأضافت الرابطة: «أخذت علمًا بالقرار الصادر عن الشرطة والقاضي بمنع لعب المباراة بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، التي كانت مقررة مساء الأحد».

وتُعد هذه رابع عملية إعادة جدولة للمباريات في عطلة نهاية الأسبوع في الدرجتين الأولى والثانية.

وبعد خمسة أيام من إلحاقه فريق برشلونة الإسباني، أول هزيمة له هذا الموسم «4ـ2» الثلاثاء الماضي، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين، يسعى باريس سان جيرمان إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري المحلي.

وعلى الرغم من بدايته المتعثرة للموسم، عاد الفريق الباريسي سريعًا إلى القمة، ويخوض هذه المرحلة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، متأخرًا عن ليون بفارق الأهداف فقط.

وخسر ليون أمام لنس بعد العودة من فترة التوقف الدولي، لكنه استعاد توازنه بفوزه على نيس 2ـ1 الأسبوع الماضي، غير أن الفريقين سيخوضان الإثنين مباراتهما الرابعة خلال أسبوعين، بعدما لعب ليون خارج أرضه أمام هوفنهايم الألماني «0ـ3» مساء الخميس.

ويواصل البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب ليون، افتقاده البلجيكي لوي أوبيندا، هدافه الدولي، المصاب حتى منتصف نوفمبر المقبل، فيما تلقى نظيره في باريس سان جيرمان ضربة قوية الثلاثاء بخسارة ثلاثة من ركائز الفريق، بعدما تعرض الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة خطيرة في الركبة ستبعده أشهرًا طويلة، بينما سيغيب عثمان ديمبلي وماركينيوس لأسابيع عدة بسبب إصابات عضلية في الفخذ.