الهلال والقادسية لا يخسران بصافرة الليتواني

لم يعرف فريق القادسية الأول لكرة القدم ونظيره الهلال طعم الخسارة في المباريات التي أدارها الليتواني دوناتاس رومساس، حكم مواجهة الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويُعد رومساس، البالغ من العمر 38 عامًا، أحد الحكام أصحاب الخبرة في الملاعب الأوروبية، حيث بدأ مسيرته التحكيمية 2011، قبل أن يحصل على الشارة الدولية في 2016، ليبدأ بعدها مشوارًا أوسع في إدارة المباريات القارية والدولية.

وفي 30 يونيو 2016، أدار رومساس أول مباراة أوروبية له، وكانت بين نادي «يو إي سانتا كولوما» من أندورا، ونادي «لوكوموتيفا زغرب» الكرواتي، ضمن الأدوار التمهيدية لبطولة الدوري الأوروبي، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الكرواتي بنتيجة 3ـ 1.

أما على صعيد المباريات الدولية للمنتخبات، فقد أدار رومساس أول مباراة له في 10 يونيو 2019، عندما خسر منتخب جزر فارو أمام منتخب النرويج بنتيجة 0 ـ 2.

ومن وقتها، أدار رومساس كثيرًا من المباريات الدولية الأوروبية، مثل مواجهة ويلز وكازاخستان في تصفيات كأس العالم مونديال 2026، ويونيون سان جيلواز البلجيكي وأياكس أمستردام البلجيكي في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وفيكتوريا بلزن التشيكي ضد لاتسيو الإيطالي في ثمن نهائي المسابقة ذاتها.

وإلى جانب عمله في التحكيم، يشغل رومساس وظيفة مدير مشروعات في قطاع البناء، إلا أن مسيرته داخل المستطيل الأخضر شهدت تطورًا لافتًا، حيث أدار حتى الآن 364 مباراة على مختلف المستويات.

وخلال مسيرته، أشهر الحكم الليتواني 1486 بطاقة صفراء، و44 بطاقة حمراء، إضافة إلى احتسابه 111 ركلة جزاء.

وأدار رومساس من قبل 11 مباراة في السعودية، بينها مواجهة «كلاسيكو» الاتحاد والنصر الموسم الماضي، و«ديربي» الرياض بين النصر والهلال الموسم الماضي أيضًا، وفي الموسم الجاري أدار مواجهة القادسية وأبها فقط.

وعلى صعيد مواجهات الفريقين، سبق لرومساس إدارة 4 مباريات لفريق الهلال، حقق خلالها الأزرق 3 انتصارات وتعادل في مباراة وكانت أمام النصر الموسم الماضي، والحال نفسه ينطبق على القادسية الذي أدار له رومساس 4 مباريات انتصر في 3 وتعادل 1.

ويعاون رومساس في مباراة الليلة مواطناه أليكاسندر راديوس وديفيد سوزيديليس، بينما يتولى خالد الطريس مهمة الحكم الرابع، إلى جانب دوناتاس سيميناس في تقنية الفيديو، ويعاونه فيصل القحطاني.