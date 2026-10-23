أمام النصر.. الفيصلي يخسر الرباعي ويدافع بجحفلي والمولد

دفع الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق ⁧‫الفيصلي الأول لكرة القدم، بالثنائي محمد جحفلي وعيد المولد، ضمن القائمة الأساسية التي تواجه النصر، الجمعة، لحساب الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وطبقًا لحساب نادي الفيصلي على منصة «إكس» اقتحم جحفلي والمولد قائمة المدرب الإيطالي، بدلًا من عبد الله سبيت و الإسباني خايمي سيواني.

ويفتقد المدرب الإيطالي أمام النصر جهود الرباعي كريستيان باسوجوج وحسين الزارعي وخالد الحربي، وأحمد عبده، بحسب ما أعلن النادي.

وضمت القائمة الأساسية للفيصلي: باتيشكو في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد جحفلي، السنغالي عبد الله سيك، برناوي، والشنقيطي، فيما شارك في الوسط البرازيلي جبرتو وعيد المولد، والبرازيلي فلافيو، وعبد العزيز البيشي، وعبد الله المقرن، والفرنسي ألكسندر ميندي في المقدمة الهجومية.

ويحتل الفيصلي المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصار واحد وأربعة تعادلات ومثلها خسارة، وله مباراة «مؤجلة» أمام أبها من الجولة الثامنة.