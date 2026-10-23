رئيس الاتحاد الياباني: سلامة اللاعبين أولوية السعوديين

كشف تسونياسو مياموتو، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، الجمعة، عن اجتماعه مع الجانب السعودي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي، في طوكيو، العاصمة، فيما يخص استضافة كأس آسيا المقررة العام المقبل.

وقال مياموتو: «عقدت للتو اجتماعًا مع الجانب السعودي، وأكدوا أن الأولوية القصوى لديهم تتمثل في ضمان سلامة اللاعبين ‌والجماهير وكل من سيحضر البطولة».

وأضاف رئيس الاتحاد الياباني للعبة: «كما أوضحوا أنهم يعملون بالتنسيق مع الاتحاد ⁠الآسيوي لكرة ⁠القدم للمضي قدمًا في تنظيم البطولة، وأشاروا إلى أن اتخاذ قرار في هذا الشأن سيستغرق بعض الوقت».

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، قد بيّن الأسبوع الماضي أن تأجيل البطولة إلى 2028 لا يزال خيارًا مطروحًا إذا ​دعت الحاجة، ​قبل أن تؤكد اللجنة المحلية المنظمة لاحقًا التزامها بالجدول الزمني الأصلي للبطولة.

ومن المُقرر أن تُنظم بطولة كأس آسيا 2027 بدءًا من 7 يناير، وحتى 5 فبراير المقبلين.