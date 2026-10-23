أونانا ينجو من حادث سير

نجا الكاميروني ​أندريه أونانا، حارس مرمى فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، من حادث سير، تعرض له في شمال تركيا، عقب مباراة هارتس، في دوري المؤتمر الأوروبي، وفق ما كشفته وسائل الإعلام المحلية، الجمعة.

وتعرض الدولي الكاميروني، ​البالغ ‌من ⁠العمر ​30 عامًا، ⁠في طريق عودته إلى منزله برفقة أسرته بعد فوز طرابزون سبور 2ـ0 على هارتس الإسكتلندي، لحادث مروري في منطقة ⁠يومرا في طرابزون.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن سيارة اصطدمت ​بمركبة أونانا ‌من الخلف، ما أدى إلى ‌اندفاعها واصطدامها بسيارة أخرى أمامها في حادث شمل عدة مركبات.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات ‌لأونانا أو أفراد أسرته، فيما سارع مسؤولو النادي التركي إلى ⁠التوجه ⁠لموقع الحادث للاطمئنان على سلامته.

وطمأن أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور، وسائل إعلام تركية، عن حالة الحارس الكاميروني بأنها جيدة ولم يتعرض لأي أذى.

وانضم أونانا إلى صفوف طرابزون سبور ​على ​سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في 2025.