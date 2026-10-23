الهلال والقادسية.. 16 صفقة تاريخية وملايين متبادلة

مثّل المحور الرياضي الممتد بين الرياض العاصمة ومحافظة الخبر في المنطقة الشرقية واحدًا من أكثر مسارات انتقالات اللاعبين حيوية وإثارة في تاريخ كرة القدم السعودية لعقود، حيث شكل نادي القادسية تاريخيًا الشريان المغذي لمنصات تتويج نادي الهلال، قبل أن تدخل العلاقة في الأعوام الخمسة الأخيرة فصلًا جديدًا من التكافؤ الاستثماري بفضل دخول عهد التخصيص الرياضي.

بدأت حكاية هذا الجسر الرياضي في موسم 1967ـ1968 حين افتتح المدافع عوض النوبي سجل التعاقدات التاريخية بانتقاله من الخبر إلى النادي العاصمي، تلاه في حقبة السبعينيات الثنائي المهاجم الراحل عبد الرحمن بشير الشهير بـ «الغول» الذي صاغ بقدومه أول لقب دوري في تاريخ الهلال موسم 1976ـ1977، وحارس المرمى خالد فهمي الذي لم يكتب لتجربته النجاح.

وعقب أعوام من الركود، شهد عام 1995 إبرام إحدى أنجح الصفقات في الملاعب السعودية بطلها المدافع الصلب الراحل عبد الله الشريدة، الذي قاد الخطوط الخلفية للهلال على مدار عقد من الزمن تُوج خلاله بـ 15 لقبًا، منها خماسية آسيوية تاريخية قبل اعتزاله ووفاته 2019.

ومع مطلع الألفية الجديدة، بلغت الإثارة ذروتها في صيف 2005 بـ «صفقة القرن» المحلية، عندما حسم الهلال صراعًا ماراثونيًا ساخنًا مع غريمه اتحاد جدة، للظفر بخدمات المهاجم الدولي ياسر القحطاني مقابل مبلغ قياسي آنذاك ناهز 25 مليون ريال، ليرد القحطاني الدين بكتابة مجدٍ كبير حصد فيه 16 لقبًا بقميص الأزرق.

السيناريو ذاته تكرر في صيف 2012 عقب نزاع مرير مع الغريم التقليدي النصر، نجح الهلاليون في كسب توقيع الظهير الدولي ياسر الشهراني مقابل 13 مليون ريال، ليتحول إلى ركيزة ثابتة في الجيل الذهبي المعاصر متوجًا بـ 12 لقبًا بارزًا شملت اعتلاء قمة القارة الصفراء 2019.

ولم تخلُ هذه الشراكة التاريخية من صفقات عابرة لم تترك بصمة واضحة، كتجربة سلمان الخالدي في شتاء 2011، وصانع الألعاب ماجد النجراني 2016 مقابل 12 مليون ريال، وواصل الهلال اقتناص المواهب القدساوية عبر الظهير حمد اليامي في يناير 2021، والمدافع خليفة الدوسري في أغسطس 2021 ليكون الصفقة العاشرة تاريخيًا.

بيد أن قواعد اللعبة الاستثمارية تبدلت جذريًا، فلم يعد الطريق يتجه صوب العاصمة وحسب، بل دخلت الإدارة الفنية لنادي القادسية كقوة شرائية ومنافس شرس في سوق الانتقالات.

بدأت مرحلة «النزوح العكسي» قبل ذلك بعشرة أعوام، بصفقات مباشرة حسم فيها القادسية كشوفات حارس المرمى فهد الشمري 2015، والمدافع سلطان الدعيع 2016، تلاهما صانعا اللعب أحمد كريري 2019 وحمد العبدان 2022.

وبلغ المد القدساوي ذروته التنافسية في صيف 2025 حينما استقطبت إدارة الخبر جوهرة وسط الهلال والمنتخب السعودي الشاب مصعب الجوير مقابل 57 مليون ريال، ليعقبه «الميركاتو» التاريخي في يوليو 2026 الذي شهد شراء العقد النهائي بصفقة كبرى للجناح الهلالي الدولي الواعد محمد القحطاني مقابل نحو خمسة ملايين ريال.

وإلى جانب هذه التنقلات المباشرة، حفلت مسيرة الناديين بأسماء رنانة مثلت الشعارين عبر محطات وسيطة، وتبرز هنا صفقة النجم الجماهيري سعود كريري الذي تفرع من مدرسة القادسية وحقق الأمجاد رفقة الاتحاد، قبل أن يرتدي القميص الأزرق 2013 ويقوده للفوز بكأس الملك والسوبر، كما يبرز الراحل يوسف السالم «F15» الذي مثّل أندية القادسية ثم الشباب والاتفاق، وانتقل بعدها رسميًا لنادي الهلال في 2013 وعاش معه مواسم متميزة توج خلالها ببطولة كأس الملك، بالإضافة إلى نواف العابد الذي انتقل للقادسية بعد مسيرة هلالية حافلة واللعب للشباب، والظهير الأيمن مد الله العليان الذي مثل الهلال ثم الاتحاد قبل أن يستقر به المطاف حاليًا كعنصر أساسي في كتيبة «بنو قادس».