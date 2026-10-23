بعد غياب 15 عاما.. «EA Sports» تعيد «Fight Night» إلى الحلبة

أكدت شركة «EA Sports» عودة سلسلة ألعاب الملاكمة «Fight Night»، بعد غياب استمر 15 عامًا منذ إصدار الجزء الأخير «Fight Night Champion» في مارس 2011، دون الكشف عن موعد إطلاق اللعبة الجديدة أو تفاصيلها الفنية والمنصات التي ستتوفر عليها.

وجاء الإعلان عبر حساب مخصص للسلسلة على منصة «إكس»، برسالة موجهة إلى جمهورها جاء فيها: «إلى كل من بقي في ركننا.. Fight Night عائدة»، مرفقة بصورة لقفازَي ملاكمة فوق حلبة فارغة، وشعار «المواجهة لم تنتهِ»، في إشارة إلى استئناف السلسلة التي تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة بين محبي ألعاب الرياضة القتالية.

ولم يتضمن الإعلان عرضًا لأسلوب اللعب أو لقطات من الإصدار الجديد، كما لم تحدد الشركة اسم اللعبة النهائي أو تاريخ طرحها في الأسواق، أو تكشف عن هوية الاستوديو المسؤول عن تطويرها، ما يجعل الإعلان تأكيدًا لعودة السلسلة دون تفاصيل إضافية بشأن موعد وصولها إلى اللاعبين.

ويعود آخر ظهور للسلسلة إلى «Fight Night Champion»، التي صدرت في مارس 2011 على جهازي PlayStation 3 وXbox 360، وقدمت تجربة ملاكمة تضمنت نمطًا قصصيًا يتمحور حول الملاكم الخيالي أندريه بيشوب، إلى جانب مجموعة من الأسماء التاريخية في اللعبة، من بينها محمد علي ومايك تايسون وسكر ليونارد وروبرتو دوران.

وبعد توقف السلسلة، اتجهت «Electronic Arts» إلى التركيز على ألعاب الفنون القتالية المختلطة عبر سلسلة «EA Sports UFC»، فيما شهدت سوق ألعاب الملاكمة عودة المنافسة من خلال لعبة «Undisputed» التي طورتها شركة «Steel City Interactive»، مع تقارير عن العمل على جزء جديد منها.

ويعيد إعلان «Fight Night» فتح باب المنافسة في سوق ألعاب الملاكمة الرقمية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق استخدام صور الملاكمين وأسمائهم، وهي حقوق تتطلب اتفاقات مع اللاعبين والمروجين وأصحاب الحقوق، في ظل اختلاف التراخيص بين رياضة الملاكمة وغيرها من الرياضات القتالية.