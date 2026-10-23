ضمك ينتقل إلى المحالة

ينقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مبارياته إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، وذلك بسبب أعمال الصيانة الشتوية التي يشهدها ملعب النادي في خميس مشيط.

ويستضيف ضمك نظيره الأخدود على ملعب المحالة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، فيما يحل ضيفًا على الجندل، الأربعاء، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

كما يستضيف الفريق نظيره الأنوار على الملعب ذاته، على أن تكون مواجهة الجيل، المقررة في 29 نوفمبر المقبل، أول مباراة يخوضها ضمك على ملعبه في خميس مشيط بعد انتهاء أعمال الصيانة الشتوية.