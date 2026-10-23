مبيلي يصل إلى الرياض

وصل كريستيان مبيلي، الملاكم الفرنسي من أصل كاميروني، إلى الرياض، الجمعة، استعدادًا للنزال التاريخي ضد المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز 31 أكتوبر الجاري، على حلبة «ذا فينيو» في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتتضمن الأمسية ثلاثة نزالات مصاحبة على ألقاب عالمية في أوزان فوق المتوسط والريشة وفوق الخفيف، إلى جانب ست مواجهات أخرى، بمشاركة ملاكمين مكسيكيين أمام منافسين من جنسيات مختلفة، على أن تُنقل النزالات عبر منصة دازن.

وفي المواجهة الرئيسة، يعود كانيلو إلى الحلبة للمرة الأولى منذ نزاله أمام الأمريكي تيرينس كروفورد، العام الماضي، لمنافسة مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة لوزن فوق المتوسط.

وسبق للملاكم المكسيكي أن حمل صفة بطل العالم بلا منازع في الوزن ذاته، ودافع عن ألقابه تسع مرات خلال نحو خمسة أعوام، فيما يخوض مبيلي أول دفاع عن لقبه العالمي، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم.

وفي أبرز النزالات المصاحبة، يدافع المكسيكي خايمي مونجيا عن لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن فوق المتوسط أمام الروسي نيكيتا زون.