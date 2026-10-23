قبل مواجهة الأهلي.. طبيب الخليج يمنح كريسبو الضوء الأخضر

منح الجهاز الطبي لفريق الخليج الأول لكرة القدم، البرتغالي ميجيل كريسبو، لاعب الوسط، الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق، بعدما اجتاز الاختبار الطبي الذي خضع له، ظهر الجمعة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وبات قرار مشاركة اللاعب أمام الأهلي ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي في جدة بيد الجهاز الفني، فيما يخضع الثنائي الفرنسي أنجيلو فولجيني، واللوكسمبورجي أنتوني موريس حارس المرمى لاختبارات إضافية قبل ساعات من المباراة لحسم موقفهما النهائي.

وينتظر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز نتائج الاختبارات الإضافية وتقارير اللياقة النهائية لكل من فولجيني والحارس موريس، لتحديد إمكانية مشاركتهما في التشكيل الأساسي، أو إدراجهما مع البدلاء، بعد أن تسببت الإصابة في غياب موريس وكريسبو عن مواجهتي الفيحاء والفتح، وحرمان الفريق من جهود فولجيني في اللقاء الأخير للسبب ذاته.

وفي المقابل، يفتقد الفريق خدمات الجناح فهد الرشيدي للمباراة الثانية على التوالي بداعي إصابة عضلة الفخذ، والتي تعرض لها خلال لقاء الفيحاء في 15 أكتوبر الجاري.

وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة حاجة اللاعب لمزيد من الوقت، وبناءً عليه فضّل الجهازان الطبي والفني إراحته واستبعاده تمامًا من قائمة لقاء الأهلي تجنبًا للمجازفة ولضمان اكتمال برنامجه العلاجي.

وكانت بعثة الخليج وصلت فجر الجمعة إلى جدة، قادمة من سيهات، عبر مطار البحرين، على متن طائرة خاصة.