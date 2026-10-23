صافرة رومساس تضبط قمة القادسية والهلال

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى طاقم التحكيم الليتاوني، بقيادة دوناتاس دوناتاس رومساس، مهمة إدارة المواجهة المرتقبة بين فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه الهلال، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في قمة مباريات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وجاء تكليف الطاقم الأجنبي استجابةً للطلب الرسمي، الذي تقدمت به إدارة نادي القادسية لإسناد المباراة لصافرة دولية خارجية.

وحسبما أعلنته لجنة الحكام، سيقود المواجهة دوناتاس رومساس، حكم ساحة، ويعاونه ألكسندر راديوس، مساعدًا أول، ودوفيداس سوزيديلِس، مساعدًا ثانيًا، في حين يتولى الحكم السعودي خالد الطريس مهمات الحكم الرابع.

وعلى مستوى غرفة تقنية الفيديو، سيوجد الليتواني دوفيداس سوزيديلِس حكمًا رئيسًا لتقنية الـVAR، ويساعده الحكم السعودي فيصل القحطاني مساعدًا لحكم الفيديو.

ويدخل القادسية اللقاء متربعًا على صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يلاحقه الهلال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وتبقت له مباراة مؤجلة أمام الرياض.