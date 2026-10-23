أمام الدرعية.. الغامدي يعوض بيرجوين

عوض أحمد الغامدي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، غياب زميله الهولندي ستيفن بيرجوين في مواجهة الدرعية، الجمعة، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويغيب بيرجوين عن اللقاء بسبب تعرضه لوعكة صحية عبارة عن التهاب معوي وفق ما نشره النادي على منصة «إكس» للتواصل الإجتماعي.

وحافظ الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، على أغلب عناصر التشكيل الذي بدأ به مواجهة الاتفاق في الجولة الماضية وكسبها 4ـ1، مكتفيًا بتغيير واحد تمثل في دخول الغامدي بدلًا من بيرجوين.

ودفع فيسينج بالصربي بريدراج رايكوفيتش في حراسة المرمى، وأمامه مهند الشنقيطي، وسعد آل موسى، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وفارس عابدي في خط الدفاع.

وفي الوسط، اعتمد المدرب الألماني على الكولومبي ريتشارد ريوس، ومختار علي، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والجزائري حسام عوار، إلى جانب الغامدي، فيما يقود النيجيري جورج إيليخينيا خط الهجوم.

وضمت قائمة البدلاء المغربي يوسف النصيري والسنغالي ديون لوبي ومحمد العبسي وأحمد الجليدان ومعاذ فقيهي ومحمد فلاتة ومحمد برناوي ومروان الصحفي وصالح الشهري.

ويدخل الاتحاد المواجهة محتلًا المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، جمعها من ستة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الشباب من الجولة التاسعة، تُلعب في 19 ديسمبر المقبل.