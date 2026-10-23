الأهلي يفقد ديميرال أمام الخليج

تأكد غياب التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة الخليج، الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي بداعي الإصابة، حسبما أفاد النادي الجداوي.

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ديميرال أظهرت تعرضه لإصابة في مفصل القدم خلال الحصة التدريبية، الخميس، مشيرًا إلى أن المدافع التركي بدأ برنامجه العلاجي وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الجهاز الطبي، دون تحديد موعد عودته إلى التدريبات.

وقبل الإصابة، قاد ديميرال «28 عامًا» خط دفاع الفريق الأهلاوي في 8 مباريات ضمن منافسات الدوري، ونال بطاقة حمراء وحيدة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس بـ18 نقطة من 9 مباريات، بينما يأتي الخليج عاشرًا بـ12 نقطة قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.