النمر يقود هجوم الدرعية في معركة الاتحاد

يقود مشاري النمر، لاعب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، خط الهجوم أمام الاتحاد، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وفضّل البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، الاعتماد على النمر أساسيًا، فيما أبقى الأوروجوياني داروين نونيز على دكة البدلاء.

ودفع لاج بأمين بخاري في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع طاهر وادي، والألباني بيرات جمسيتي، والكونغولي شانسيل مبيمبا، وحسين الصبياني.

وفي خط الوسط، اختار المدرب حسين القحطاني، والفرنسي إنزو ميو، والإسباني أوسكار رودريجيز، والكرواتي لوفرو شيلفي، والجزائري عادل بولبينة، فيما يقود النمر خط الهجوم.

ويدخل الدرعية المواجهة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات ومثلها خسائر.