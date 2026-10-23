ثلاثية نصراوية تكرر فوز 2017

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على زخم الانتصارات، مدشّنًا عودته إلى ضيافة الفيصلي بالفوز 3ـ1، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، في تكرارٍ لنتيجة لقائهما، على الملعب ذاته، في باكورة جولات موسم 17ـ2018.

وحقق فريق المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو فوزه الرابع على التوالي، رافعًا عدد نقاطه، على صعيد الدوري، إلى 25، مع امتلاكه مباراة مؤجّلة.

وقصّ ضيوف ملعب مدينة المجمعة الرياضية شريط الأهداف مبكّرًا، عبر المهاجم عبد الله الحمدان في الدقيقة الرابعة.

وضاعف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التقدّم النصراوي بهدفٍ في الدقيقة 49.

وبعد خمس دقائق من دخوله بديلًا، قلّص الجناح الكونغولي ثيو بونجوندا الفارق لمصلحة الفيصلي بهدفٍ في الدقيقة 66.

وواصل فريق المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس الضغط بحثًا عن التعادل، لكن البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، قضى على آماله محرزًا الهدف الأصفر الثالث في الدقيقة 79.

وتكرّرت النتيجةُ ذاتُها مرةً واحدةً بين الفريقين في الدوري، تعود إلى أولى جولات دوري 17ـ2018، عندما فاز النصر على الفيصلي بثلاثة أهدافٍ، أحرزها محمد السهلاوي ويحيى الشهري وفهد الجميعة، مقابل هدفٍ لمنصور حمزي.

وقضى الفريق القرمزي المواسم الأربعة الماضية بين فرق دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وصعد مجدَّدًا إلى «روشن» مطلع الصيف الجاري.

وأحدث مواجهاته مع النصر هي رقم 25 بينهما لحساب دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008 ويحمل اسمه الحالي منذ 2022.

وكسِب الفريق العاصمي 14 من هذه المباريات، مقابل انتصارين للفيصلي، مع تسعة تعادلات.

وقبل الجولة الجارية، تغلّبت كتيبة بوستيكوجلو على الدرعية ونيوم محليًا، ونيفتشي الأوزبكستاني قاريًا.