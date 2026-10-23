أعلى المدافعين تهديفيا.. البليهي يبعد شافعي عن الصدارة

يتصدر علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، جميع لاعبي الخط الخلفي في تسجيل الأهداف عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، الذي انطلق صيف 2008، بعدما أحرز ثنائية أمام الفتح، الخميس، لحساب الجولة الـ 11.

وسجّل البليهي الهدفين الثاني والثالث للشباب في المباراة التي انتهت بفوز الفريق 3ـ1، رافعًا رصيده إلى 22 هدفًا في كافة مشاركاته على صعيد بطولة الدوري.

وجاءت أربعة من أهدافه في الدوري بقميص الشباب، فيما أحرز هدفًا واحدًا مع الفتح، والبقية بألوان الهلال.

وتراجع الجزائري فاروق شافعي، مدافع ضمك السابق، إلى المركز الثاني في القائمة التي يرصدها موقع «ترانسفير ماركت»، بفارق هدف واحد خلف البليهي.

ويأتي توفيق بو حيمد ثالثًا، برصيد 17 هدفًا، وبعده حسن معاذ وعبد الله الزوري، المتساويين بـ 16 هدفًا لكل منهما.

ولا يملك المدافعون الأربعة الذين يلون البليهي في الترتيب فرصة مطاردته، بعدما تفرّقت مساراتهم بين الاعتزال ومغادرة الدوري.

أمّا أقرب المدافعين النشطين في البطولة إلى البليهي، فهو المغربي مروان سعدان، نجم الفتح، صاحب الـ 15 هدفًا، ويليه سعيد الربيعي، لاعب الدرعية حاليًا، الذي يملك 14 هدفًا.