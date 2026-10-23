بوستيكوجلو: الحمدان يصنع الفارق

استحسن الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، ما قدَّمه مهاجمُه عبد الله الحمدان أمام الفيصلي، مساء الجمعة في المجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الفوز 3ـ1 على صاحب الأرض، وصف بوستيكوجلو الحمدان بأنه «لاعب جيد جدًا». واستطرد: «يمتلك إمكانات فنية متميزة، وظهر بمستوى رائع اليوم، هو من اللاعبين الذين يقدمون الإضافة للفريق ويصنعون الفارق عندما تتاح لهم فرصة المشاركة لدقائق محدّدة، هذا أمر مهم بالنسبة لنا، وأنا سعيد بأدائه».

وبدا المدرب راضيًا عن مستوى فريقه، وقال: «سعيد بالفوز وحصد النقاط الثلاث، هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا في مثل هذه المواجهات، كنّا ندرك أنها مباراة صعبة، لكن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد، وأنا سعيد بالأداء والنتيجة».

وعن فرص مشاركة اللاعبين الشبّان تحت قيادته، أوضح: «ضغط المباريات يتطلب وجود مجموعة من اللاعبين الجاهزين للمشاركة في أي وقت، واليوم استعننا بحقوي وعواد، من المهم امتلاك دكة بدلاء تضم لاعبين قادرين على تقديم الإضافة عند الحاجة إليهم».