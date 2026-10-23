«بيتشوايز هولدينجز» تشتري 42% من فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، الجمعة، أن مجموعة استثمارية ستشتري حصة تبلغ 42 في المئة من أسهمه، وستضخ 100 مليون يورو من رأس المال الجديد للاستثمار المباشر، وستخضع الصفقة للشروط المعتادة لإتمامها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.

وقدرت قيمة النادي الإسباني عند الشراء بـ 1.25 مليار يورو، وشمل التقييم فريقي الرجال والسيدات لكرة القدم، وملعب «ميستايا» البالغ سعته 49 ألف متفرج، ومشروع «نو ميستايا» المتوقع أن تتجاوز سعته 70 ألف متفرج.

وستشرف مجموعة الملكية الجديدة على انتقال النادي إلى الملعب الجديد، وهي الخطوة التي وصفها النادي بأنها أهم محطة في تاريخه الممتد على مدار 100 عام.

وأوضح البيان أن «بيتشوايز هولدينجز»، وهو ائتلاف من مكاتب استثمار عائلية خاصة ومستثمرين مؤسسيين طويلي الأجل بقيادة التنفيذيين الرياضيين آن رودريجيز وكوري وولفولك، سيشتري أسهمًا من شركة «ميريتون هولدينجز» والتي ستحتفظ بحصة الأغلبية في النادي، بينما سيبقى السنغافوري كيات ليم رئيسًا له.

ويضم داعمو «بيتشوايز هولدينجز» جورج روبرتس وهنري كرافيس، المؤسسين المشاركين والرئيسين التنفيذيين المشاركين لشركة «كيه كيه آر» الاستثمارية العالمية، إضافة إلى مجموعة «بينر» الرياضية، وهي شركة قابضة للرياضة والترفيه مقرها دنفر أسسها جريج وكاري بينر.