ألونسو: مارتينيز يتحسن.. والبديل جاهز

يغيب الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن الملاعب عدة أسابيع بعد خضوعه لجراحة بسبب كسر في الفك.

وأصيب الحارس الدولي المتوج بكأس العالم 2022، بعد اصطدامه بجاراد برانثوايت، مدافع إيفرتون، خلال مباراة الفريقين بالدوري الممتاز السبت الماضي «2ـ0».

وأبلغ الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، مؤتمرًا صحافيًا، الجمعة، قبل ديربي لندن أمام توتنام، بأن لاعبه يتحسن بعد الجراحة، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى الانتظار، لكنه سيغيب على أي حال لبضعة أسابيع. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مايك بندرز أساسيًا أمام توتنام.

وقال ألونسو: «إنه جاهز. تدرب جيدًا وشارك في مباراتين في الكأس أظهر خلالهما مستواه الجيد.. وعندما دخل الملعب في مباراة إيفرتون، أظهر في غضون دقائق قليلة شخصيته وموهبته».

وعن آخر مستجدات حالة الثنائي مالو جوستو وبيب تشافاريا، اللذين غابا عن فوز الفريق، السبت، بسبب المرض والإصابة، أوضح ألونسو: «جوستو بخير. وتشافاريا شارك لجزء في التدريبات، لكنه لم يتمكن من الاستمرار».

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل. أما توتنام فلا يمر بوضع جيد، إذ صعد إلى المركز الـ 16 بست نقاط بعد فوزه الأول في الدوري بالجولة السابعة الأخيرة.