كشف المباراة يحسم هدف رونالدو

حسم عبد الله العويدان، حكم مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم والفيصلي، الجدل حول هوية مسجل الهدف الثاني للأصفر العاصمي، بعدما دوّنه باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كشف المباراة الرسمي، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبيّنت المصادر ذاتها أن الحكم السعودي احتسب الهدف لرونالدو، بعدما حوّل قائد النصر الكرة برأسه نحو مرمى الفيصلي عند الدقيقة 49، إثر عرضية من مواطنه جواو فيليش.

وباحتساب الهدف باسم المهاجم البرتغالي، رفع رونالدو رصيده إلى 982 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية التي مثّلها ومنتخب بلاده.

وأثار الهدف جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب المباراة، إذ ذهب عدد من المتابعين إلى احتسابه هدفًا عكسيًا على البرازيلي أندري جيروتو، مدافع الفيصلي، بعد تدخله على الكرة أثناء توجهها إلى المرمى.

إلا أن كشف المباراة الذي دوّنه طاقم التحكيم نسب الهدف رسميًا إلى رونالدو، ليحسم هوية المسجل في المواجهة التي كسبها النصر 3ـ1، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وكان عبد الله الحمدان افتتح التسجيل للنصر عند الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني، فيما قلص الكونغولي ثيو بونجوندا الفارق للفيصلي عند الدقيقة 66، واختتم البرازيلي أنجيلو بورجيس الثلاثية عند الدقيقة 79.