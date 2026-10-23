ناصر يبعد كنو عن تشكيل الهلال

عاد ناصر الدوسري لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى تشكيل «الأزرق» الأساسي على حساب زميله محمد كنو الذي يجلس بديلًا أمام القادسية، الجمعة، في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وتبادل ناصر وكنو أدوارهما مقارنة بمباراة الفريق الماضية التي فاز فيها على الحزم بهدف نظيف.

ويعوِّل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على المغربي ياسين بونو في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد محزري، وحسّان تمبكتي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

وفي خط الوسط يشارك ناصر الدوسري، الذي يتولى حمل شارة القيادة، إلى جوار البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، فيما تحتفظ التركيبة الهجومية بالبرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامفريل، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي أولي واتكينز، رأس الحربة.

وشارك جميع هؤلاء اللاعبين بصفة أساسية أمام الحزم، إلا ناصر الذي دخل خلال الشوط الثاني بدلًا من كنو عكس السيناريو الحالي.

ويظهر إلى جوار كنو على مقاعد البدلاء كل من سالم الدوسري، قائد الفريق الأصلي، والجناح سلطان مندش، ومتعب الحربي، الظهير الأيسر، وخمسة أسماء محلية أخرى.